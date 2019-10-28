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Espreso.tvОбществоДело об импичменте: в Конгрессе заслушают возможного свидетеля разговора Трампа и Зеленского

Дело об импичменте: в Конгрессе заслушают возможного свидетеля разговора Трампа и Зеленского


фото: AP
Палата представителей Конгресса впервые заслушает по делу об импичменте президента Дональда Трампа чиновника, который сейчас работает в президентской администрации

Речь идет об одном из членов Совета национальной безопасности и советника президента по вопросам России и Европы Тиме Моррисоне, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что Моррисон даст показания трем комитетам Палаты представителей 31 октября.

Палата представителей заслушает его в рамках своего расследования, направленного на выяснение того, действительно ли Трамп злоупотреблял своим положением и властью ради личной и собственной политической выгоды.

Моррисон также станет первым свидетелем, который предположительно находился во время телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона вели переговоры с комитетами Конгресса о возможности его показаний в деле об импичменте.

  • Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
  • Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
  • Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
  • Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
  • После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
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