Дело об импичменте: в Конгрессе заслушают возможного свидетеля разговора Трампа и Зеленского
Речь идет об одном из членов Совета национальной безопасности и советника президента по вопросам России и Европы Тиме Моррисоне, сообщает Радио Свобода.
Ожидается, что Моррисон даст показания трем комитетам Палаты представителей 31 октября.
Палата представителей заслушает его в рамках своего расследования, направленного на выяснение того, действительно ли Трамп злоупотреблял своим положением и властью ради личной и собственной политической выгоды.
Моррисон также станет первым свидетелем, который предположительно находился во время телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля.
Ранее СМИ сообщали, что адвокаты экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона вели переговоры с комитетами Конгресса о возможности его показаний в деле об импичменте.
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил пенсий ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно