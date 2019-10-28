Дело об импичменте: в Конгрессе заслушают возможного свидетеля разговора Трампа и Зеленского

28 октября, 2019, 11:26

Палата представителей Конгресса впервые заслушает по делу об импичменте президента Дональда Трампа чиновника, который сейчас работает в президентской администрации

Речь идет об одном из членов Совета национальной безопасности и советника президента по вопросам России и Европы Тиме Моррисоне, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что Моррисон даст показания трем комитетам Палаты представителей 31 октября.

Палата представителей заслушает его в рамках своего расследования, направленного на выяснение того, действительно ли Трамп злоупотреблял своим положением и властью ради личной и собственной политической выгоды.

Моррисон также станет первым свидетелем, который предположительно находился во время телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля.

Ранее СМИ сообщали, что адвокаты экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона вели переговоры с комитетами Конгресса о возможности его показаний в деле об импичменте.