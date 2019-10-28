Бывший директор ФБР убежит в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа
28 октября, 2019, 16:27
Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что переедет в Новую Зеландию, если Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году
Об этом сообщает The Guardian.
Коми дал интервью телевизионной сети C-Span, где его спросили, что он будет делать, если Трамп опять победит на выборах. Под смех аудитории экс-глава ФБР сказал, что в своем новом доме в Новой Зеландии он все еще будет верить в Америку.
Издание отмечает, что комментарий Коми - в числе высказываний других выдающихся американцев об идее эмиграции в Новую Зеландию как способе избежать жизни при президентстве Трампа.
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