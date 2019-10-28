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Espreso.tvОбществоБывший директор ФБР убежит в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа

Бывший директор ФБР убежит в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа


фото: reuters
Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что переедет в Новую Зеландию, если Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году

Об этом сообщает The Guardian.

Коми дал интервью телевизионной сети C-Span, где его спросили, что он будет делать, если Трамп опять победит на выборах. Под смех аудитории экс-глава ФБР сказал, что в своем новом доме в Новой Зеландии он все еще будет верить в Америку.

Издание отмечает, что комментарий Коми - в числе высказываний других выдающихся американцев об идее эмиграции в Новую Зеландию как способе избежать жизни при президентстве Трампа.

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