Бывший директор ФБР убежит в Новую Зеландию в случае переизбрания Трампа

28 октября, 2019, 16:27

Бывший директор ФБР Джеймс Коми сказал, что переедет в Новую Зеландию, если Дональд Трамп будет переизбран в 2020 году

Об этом сообщает The Guardian.

Коми дал интервью телевизионной сети C-Span, где его спросили, что он будет делать, если Трамп опять победит на выборах. Под смех аудитории экс-глава ФБР сказал, что в своем новом доме в Новой Зеландии он все еще будет верить в Америку.

Издание отмечает, что комментарий Коми - в числе высказываний других выдающихся американцев об идее эмиграции в Новую Зеландию как способе избежать жизни при президентстве Трампа.