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Espreso.tvСпортБуффон объяснил, почему покинул ПСЖ и вернулся в "Ювентус"

Буффон объяснил, почему покинул ПСЖ и вернулся в "Ювентус"


фото: REUTERS
Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, как принял решение вернуться в Италию

Об этом сообщает RMC Sport.

Знаменитый вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть ПСЖ и вернуться в чемпионат Италии.

"Главной причиной возвращения в" Ювентус "стало то, что мне исполнился 41 год. Как-то вечером подумал:" Что я делаю в ПСЖ, совсем один, когда семья находится в Италии? "Понял, что мне надо идти." Ювентус " сделал хорошее предложение? И я не думал дважды ", - признался голкипер.

41-летний Буффон провел 659 матчей в футболке "Ювентуса", 312 из которых на ноль. Девять раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз в Кубке страны.

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