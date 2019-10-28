Буффон объяснил, почему покинул ПСЖ и вернулся в "Ювентус"
28 октября, 2019, 21:00
Легендарный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, как принял решение вернуться в Италию
Об этом сообщает RMC Sport.
Знаменитый вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть ПСЖ и вернуться в чемпионат Италии.
"Главной причиной возвращения в" Ювентус "стало то, что мне исполнился 41 год. Как-то вечером подумал:" Что я делаю в ПСЖ, совсем один, когда семья находится в Италии? "Понял, что мне надо идти." Ювентус " сделал хорошее предложение? И я не думал дважды ", - признался голкипер.
41-летний Буффон провел 659 матчей в футболке "Ювентуса", 312 из которых на ноль. Девять раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз в Кубке страны.
- 21 октября стало известно, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключает возможности вызвать на Евро-2020 Джанлуиджи Буффона.
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