Безсмертный: У меня ощущение, что идет выполнение плана Сайдика, который никогда не одобряла Украина

28 октября, 2019, 22:59

Сейчас есть опасность признания оккупационных квазиобразований на Донбассе, считает Бессмертный

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный.

"У меня такое ощущение, что идет выполнение плана Сайдика, который был представлен еще в 2018 году. Этот план никогда не принимался украинской стороной. То, что предлагается сейчас, очень близко к тому, что было в этом плане. Этот документ неприемлем, поэтому что он, по сути, признает так называемые квазиобразования, их руководителей, так называемую переименованную полицию оккупантов ", - сказал Бессмертный.

По его словам, таким образом, не признается, что на Донбассе воюют российские войска, а какие-то парамалитарные формирования, которые могут затем мимикрировать под органы власти.

"То, что мы до сих пор не сказали, что это линия фронта, а с той стороны находятся российские войска, мы тем самым ослабляет свою позицию относительно национального и международного права", - добавил Бессмертный.