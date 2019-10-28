Бессмертный о Зеленском в Золотом: Какой дурак придумал эту поездку на передок

28 октября, 2019, 21:36

Экс-представитель в Трехсторонней группе критически отнесся к пребыванию президента Украины на передней линии фронта

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный .

Бессмертный ответил на вопрос о военном планировании в окружении Зеленского и вспомнил недавнюю поездку президента в Золотой.

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка не переднюю линию. Кто будет отвечать за это? Если такие решения принимаются начальником штаба, многие везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь ", - сказал Бессмертный.

По его словам, тем, кто планирует такие операции надо помнить, что президент является Верховным Главнокомандующим.