Аброськин об убийстве "оплотовца": на Харьковщине продолжается война между преступниками за перераспределение сфер

28 октября, 2019, 18:40

Экс-первый заместитель главы Нацполиции заявил, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные "переселенцы"

Об этом написал в Facebook Вячеслав Аброськин.

"25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить "Жору" Исакова, который является членом преступной группировки "Князя". Этот факт доказывает, что продолжается долговременная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области. Что интересно, так это сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецкой области. С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевская исправительная колония # 12. На тюремном сленге имел статус "козла", работая в хозяйственной обслуге, и был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные "переселенцы", - отметил бывший заместитель главы Нацполиции.

По его словам, параллельно с изменением политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния "воров в законе" и лидеров преступных группировок.

"Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане", - отметил Аброськин.

Он замечает, что не поставлена последняя точка о лишении статуса "вора в законе" Андрея "Львовского", когда три законника избили последнего и сняли "воровскую корону".

"Кстати, по словам присутствующих "помог" им в этом преступный авторитет по прозвищу "Юрий Молдован", который на "воровской сходке", был приглашен как "свидетель", где дал правдивые "показания" относительно своего кума Андрея "Львовского". Вот эти "показания" могут стоить ему собственной жизни с последующим перераспределением его легального и теневого бизнеса. Кстати, в преступном мире система защиты "свидетелей" не работает совсем ", - отметил Аброськин.

У "Львовского" есть шанс вернуть свой статус "вора в законе", отмечает бывший представитель Нацполиции. Он может собрать влиятельных законников, которые выслушали бы его объяснения, также трех "воров", причастных к его избиения, "Умку", "Нодара Руставского", "Дато", которые должны обосновать свои действия.

"Львовский" / "Неделя" должен полностью профинансировать эту сходку, обеспечить безопасность, но самое главное - убедить прибывших, что полиция или другие правоохранительные подразделения не будут им противодействовать именно во время этого "мероприятия". Обычно такая "апелляция" стоит для законника до $ 10 млн", - отметил он.

Он добавил, что для противодействия не из рядовым составом преступных группировок, а именно с лидерами преступных организаций, "ворами в законе" Украине нужен новый инструмент - закон.