 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество+3 и заморозки: в Украину заходит похолодание, - синоптик Диденко

+3 и заморозки: в Украину заходит похолодание, - синоптик Диденко

На этой неделе в Украину заходит похолодание и холодный атмосферный фронт, что приводит дожди на западе

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Новая неделя принесет изменение синоптической ситуации. В течение дня к вечеру атмосферный фронт, влекущий за собой дожди и холодный воздух, дойдет до части центральных и северных областей. Похолодание будет постепенным", - рассказала Диденко.

Отмечается, что во вторник, 29 октября, похолодание коснется большей части Украины, кроме юга и востока: там будет + 13 + 16. На остальной территории + 8 + 13 градусов. На западе будет холоднее: + 7 + 12 тепла.

В течение недели температура воздуха еще снизится, а ночью будут небольшие морозы от -2 до -5 градусов в ночные часы. Днем прогнозируется + 3 + 7 тепла.

Диденко спрогнозировала, что существенные осадки пока можно не рассчитывать.

"Температура воздуха в Киеве также постепенно будет снижаться, но без осадков. В столице в средине недели ночью - морозы", - добавила она.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать