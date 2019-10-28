+3 и заморозки: в Украину заходит похолодание, - синоптик Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Новая неделя принесет изменение синоптической ситуации. В течение дня к вечеру атмосферный фронт, влекущий за собой дожди и холодный воздух, дойдет до части центральных и северных областей. Похолодание будет постепенным", - рассказала Диденко.
Отмечается, что во вторник, 29 октября, похолодание коснется большей части Украины, кроме юга и востока: там будет + 13 + 16. На остальной территории + 8 + 13 градусов. На западе будет холоднее: + 7 + 12 тепла.
В течение недели температура воздуха еще снизится, а ночью будут небольшие морозы от -2 до -5 градусов в ночные часы. Днем прогнозируется + 3 + 7 тепла.
Диденко спрогнозировала, что существенные осадки пока можно не рассчитывать.
"Температура воздуха в Киеве также постепенно будет снижаться, но без осадков. В столице в средине недели ночью - морозы", - добавила она.
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