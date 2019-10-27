Во Львове не против поднять стоимость проезда в электротранспорте
27 октября, 2019, 11:14
Стоимость проезда во Львовском электротранспорте предлагают увеличить
Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Андрей Белый, передает Еспресо.TV со ссылкой на Гал-Инфо .
Как отметил Белый, во время заседания исполнительного комитета горсовета Львова в пятницу, 25 октября 2019 года, стоимость проезда в электротранспорте Львова необходимо поднимать в силу различных обстоятельств.
"Это просто предложение, мы еще должны обсудить это с общественностью", - отметил Белый.
Сейчас предлагается:
- стоимость разовой поездки увеличить до 6 грн.
- стоимость разовой поездки на билет, приобретенный у водителя - 7 грн.
- билет на 1,5 часа позволяющий пересадки - 8 грн.
- месячный абонемент - 200 грн.
Но как пообещал мэр Львова Андрей Садовый , пока стоимость проезда меняться не будет.
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