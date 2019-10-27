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Espreso.tvОбществоВо Львове не против поднять стоимость проезда в электротранспорте

Во Львове не против поднять стоимость проезда в электротранспорте

Стоимость проезда во Львовском электротранспорте предлагают увеличить

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Андрей Белый, передает Еспресо.TV со ссылкой на Гал-Инфо .

Как отметил Белый, во время заседания исполнительного комитета горсовета Львова в пятницу, 25 октября 2019 года, стоимость проезда в электротранспорте Львова необходимо поднимать в силу различных обстоятельств.

"Это просто предложение, мы еще должны обсудить это с общественностью", - отметил Белый.

Сейчас предлагается:

  • стоимость разовой поездки увеличить до 6 грн.
  • стоимость разовой поездки на билет, приобретенный у водителя - 7 грн.
  • билет на 1,5 часа позволяющий пересадки - 8 грн.
  • месячный абонемент - 200 грн.

Но как пообещал мэр Львова Андрей Садовый , пока стоимость проезда меняться не будет.

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