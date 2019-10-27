В военном госпитале Днепра умер боец 74-го отдельного разведывательного батальона

27 октября, 2019, 17:42

В Днепре в военном госпитале от онкологического заболевания умер 26-летний боец 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Андрей Безруков

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в facebook.

"26 октября в военном госпитале в Днепре, на 26-м году жизни, вследствие тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович, житель Запорожья", - написала Губа.