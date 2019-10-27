 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ военном госпитале Днепра умер боец 74-го отдельного разведывательного батальона

В военном госпитале Днепра умер боец 74-го отдельного разведывательного батальона


фото: facebook
В Днепре в военном госпитале от онкологического заболевания умер 26-летний боец 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Андрей Безруков

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в facebook.

"26 октября в военном госпитале в Днепре, на 26-м году жизни, вследствие тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович, житель Запорожья", - написала Губа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

27 октября, 2019 воскресенье

26 октября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать