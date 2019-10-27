В военном госпитале Днепра умер боец 74-го отдельного разведывательного батальона
27 октября, 2019, 17:42
В Днепре в военном госпитале от онкологического заболевания умер 26-летний боец 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Андрей Безруков
Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в facebook.
"26 октября в военном госпитале в Днепре, на 26-м году жизни, вследствие тяжелого, стремительного онкозаболевания ушел из жизни солдат 74 ОРБ Безруков Андрей Владимирович, житель Запорожья", - написала Губа.
- Напомним, 29 сентября в Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова умер раненый боец батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко.
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