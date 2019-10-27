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Espreso.tvКриминалВ Киеве столкнулись два авто, одно из которых едва не слетело в озеро

В Киеве столкнулись два авто, одно из которых едва не слетело в озеро

В Дарницком районе столицы в результате столкновения двух авто одно из них слетело с дороги и едва не въехало в озеро

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказывают свидетели - несколько авто стояло в левом ряду, ожидая разворот. Как только первый автомобиль Renault начал разворачиваться, как его в левый бок протаранил микроавтобус, который шел на обгон. В результате столкновения микроавтобус вылетел с дороги на зеленую зону, остановившись в нескольких метрах от озера. Врачи госпитализировали водителя Renault. Водитель Volkswagen, несмотря на травмы, от госпитализации отказался.

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