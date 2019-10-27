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Espreso.tvКриминалВ Киеве маршрутка столкнулась с авто, есть пострадавшие

В Киеве маршрутка столкнулась с авто, есть пострадавшие

В Днепровском районе столицы в результате столкновения маршрутки и легковушки пострадал водитель авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

После столкновения автобус вылетел на тротуар. На место происшествия прибыло несколько бригад скорой помощи. Пассажирам автобуса была оказана первая помощь, однако от госпитализации они отказались.

Водитель Daewoo был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняет следственная группа.

 

 

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