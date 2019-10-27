УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 12-го тура
27 октября, 2019, 22:22
По итогам 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в 12-м туре чемпионата Украины впервые в нынешнем сезоне потерял очки. Команда Луиша Каштру не смогла переиграть на своем поле "Александрию" та сыграла с ней вничью 0: 0.
Ближайший преследователь лидера премьер-лиги - "Динамо" - не удосужилось воспользоваться ошибкой главного конкурента. Киевляне на своем поле не удержали победу над "Карпатами" и свели встречу с львовянами вничью 1: 1.
У "Шахтера" стало 34 пункта, "Динамо" 24 очка, третьей идет "Десна", у которой 23 балла.
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне.
- Кроме этого, 27 октября "Десна" разгромила в гостях "Львов" и временно вышла на второе место в турнирной таблице.
- 26 октября во 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
- Также в 12-м туре "Заря" разгромила "Ворсклу" , а "Олимпик" в результативном матче переиграл "Днепр-1".
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