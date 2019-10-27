УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 12-го тура

27 октября, 2019, 22:22

По итогам 12-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" сохранил отрыв в 10 очков от "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 12-м туре чемпионата Украины впервые в нынешнем сезоне потерял очки. Команда Луиша Каштру не смогла переиграть на своем поле "Александрию" та сыграла с ней вничью 0: 0.

Ближайший преследователь лидера премьер-лиги - "Динамо" - не удосужилось воспользоваться ошибкой главного конкурента. Киевляне на своем поле не удержали победу над "Карпатами" и свели встречу с львовянами вничью 1: 1.

У "Шахтера" стало 34 пункта, "Динамо" 24 очка, третьей идет "Десна", у которой 23 балла.