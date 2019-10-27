Украина перевела часы на "зимнее" время

27 октября, 2019, 08:19

В Украине в ночь на воскресенье, 27 октября 2019 года, произошел переход с "летнего" на "зимнее" время. Ровно в 04:00 утра стрелки переведены на один час назад

Об этом сообщается в обращении в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (одну ) час назад ", - говорится в распоряжении.

Отмечается, что должно быть проведено соответствующее информирование населения Украины.