Сенцов заявил, что ему стыдно за Зеленского

27 октября, 2019, 11:57

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от вчерашнего общения президента Владимира Зеленского с воинами-добровольцами в Золотом

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"Просмотрел вчерашнее громкое видео стэндапа из серии # янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца", - отметил художник.

Вместе с тем он подчеркнул, что не может высказываться о том, что чувствуют военные, поскольку сам он не был до войны.

"Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", - подытожил Сенцов.