Сенцов заявил, что ему стыдно за Зеленского
27 октября, 2019, 11:57
Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от вчерашнего общения президента Владимира Зеленского с воинами-добровольцами в Золотом
Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"Просмотрел вчерашнее громкое видео стэндапа из серии # янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца", - отметил художник.
Вместе с тем он подчеркнул, что не может высказываться о том, что чувствуют военные, поскольку сам он не был до войны.
"Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", - подытожил Сенцов.
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