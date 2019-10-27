"Военные Вам этого не простят", - Янина Соколова объяснила Зеленскому, с кем он вчера разговаривал
Об этом украинская телеведущая и видеоблогерка заявила у себя на YouTube, передает Еспресо.TV.
Вот ее слова:
"Перед Вами, господин Зеленский, стоит человек, который защищал Ваш зад прошедшие пять с лишним лет.
"Перед Вами стоит человек, который позволил Вам жить на Печерске в мирных условиях, отводить в школу детей, наслаждаться приятным ужином в ресторане, общаться с Милой Кунис, с Эштоном Катчером и гордиться тем, что Вы заслужили такой уровень поддержки.
И я очень Вам не советую ссориться с теми людьми, которые на данный момент являются авторитетами нации.
С теми людьми, которые сейчас имеют наибольшую ценность для каждого украинца.
И от себя, от журналиста, от гражданки, которая перманентно общается с военными, хочу Вам сказать, что военные Вам этого не простят".
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине