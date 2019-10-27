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Espreso.tvОбщество"Военные Вам этого не простят", - Янина Соколова объяснила Зеленскому, с кем он вчера разговаривал

"Военные Вам этого не простят", - Янина Соколова объяснила Зеленскому, с кем он вчера разговаривал

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть благодарен участникам войны с Россией на Донбассе за свою мирную и успешную жизнь на Печерске в Киеве и не общаться с ними так, как это было 26 октября 2019 г. в Золотом на Луганщине

Об этом украинская телеведущая и видеоблогерка заявила у себя на YouTube, передает Еспресо.TV.

Вот ее слова:

"Перед Вами, господин Зеленский, стоит человек, который защищал Ваш зад прошедшие пять с лишним лет.

"Перед Вами стоит человек, который позволил Вам жить на Печерске в мирных условиях, отводить в школу детей, наслаждаться приятным ужином в ресторане, общаться с Милой Кунис, с Эштоном Катчером и гордиться тем, что Вы заслужили такой уровень поддержки.

И я очень Вам не советую ссориться с теми людьми, которые на данный момент являются авторитетами нации.

С теми людьми, которые сейчас имеют наибольшую ценность для каждого украинца.

И от себя, от журналиста, от гражданки, которая перманентно общается с военными, хочу Вам сказать, что военные Вам этого не простят".

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