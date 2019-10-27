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Espreso.tvОбщество"Смелые люди", - министр культуры Бородянский об украинских артистах, выступающих в захваченном Крыму

"Смелые люди", - министр культуры Бородянский об украинских артистах, выступающих в захваченном Крыму

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал "смелыми" тех украинских артистов, которые едут выступать в оккупированный Россией Крым, не нарушая при этом украинское законодательство о правилах пересечения админграницы

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, временно оккупированную, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек", - сказал министр.

При этом он отметил, что выступления украинских артистов в Крыму - "это рискованно".

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