"Президент относится к абсолютно всей стране как к имбицилам", - Белецкий о Зеленском в Золотом
Об этом политик заявил в своем комментарии на YouTube, передает Еспресо.TV .
В то же время военные, как он отметил, держались интеллигентно.
"Президент относится к абсолютно всей стране как к имбицилам. В прямом смысле этого слова", - отметил лидер "Нацкорпуса".
Белецкий обращает внимание на то, что Зеленский во время разговора с военными и ветеранами уклонялся от серьезных вопросов о запланированном разведении сил или переходил на другие темы.
"Речь идет не о разведении в Золотом или Петровском. Речь идет о том, что и Золотое, и Петровское - это пилотные проекты разведения. После них будет разведение по всей линии фронта. В серую зону так называемую попадают 30 населенных пунктов. Часть из них - стратегические для обороны пункты и объекты. Например, то же самое Широкое и Гранитное ", - пояснил Белецкий.
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