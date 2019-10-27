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Espreso.tvОбщество"Президент относится к абсолютно всей стране как к имбицилам", - Белецкий о Зеленском в Золотом

"Президент относится к абсолютно всей стране как к имбицилам", - Белецкий о Зеленском в Золотом

По мнению основателя и первого командира добровольческого полка "Азов", главы политической партии "Национальный корпус" наихудшим в беседе президента Владимира Зеленского с готовыми защищать Золотое в случае отступления оттуда ВСУ является не проявленное ним "бытовое хамство", а неспособность ответить на главные вопросы, связанные с разведением сил по всей линии фронта

Об этом политик заявил в своем комментарии на YouTube, передает Еспресо.TV .

В то же время военные, как он отметил, держались интеллигентно.

"Президент относится к абсолютно всей стране как к имбицилам. В прямом смысле этого слова", - отметил лидер "Нацкорпуса".

Белецкий обращает внимание на то, что Зеленский во время разговора с военными и ветеранами уклонялся от серьезных вопросов о запланированном разведении сил или переходил на другие темы.

"Речь идет не о разведении в Золотом или Петровском. Речь идет о том, что и Золотое, и Петровское - это пилотные проекты разведения. После них будет разведение по всей линии фронта. В серую зону так называемую попадают 30 населенных пунктов. Часть из них - стратегические для обороны пункты и объекты. Например, то же самое Широкое и Гранитное ", - пояснил Белецкий.

 

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