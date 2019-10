"Никакие слова не заменят эмоции после просмотра рок-мюзикла о Майдане "Got to be free" в Театре на Подоле", - Петр Порошенко

27 октября, 2019, 10:36

Петр Порошенко вместе с супругой Мариной пришли на рок-мюзикл о Майдане "Got to be free" в столичном Театре на Подоле

Своими впечатлениями пятый президент Украины поделился у себя на Telegram , рассказывает Еспресо.TV.

"Никакие слова не заменят эмоции после просмотра рок-мюзикла о Майдане Got to be free в Театре на Подоле. Он вызывает чувство гордости, что ты украинец, живешь во времена, когда творится государство, рождается нация. Все мы вместе делаем то, что позволяет с верой и твердой уверенностью смотреть в европейское будущее Украины.

По его словам, "Театр на Подоле - это наш украинский дом".

"Именно такие представления хотел здесь видеть: правдиво показывают, какой в действительности является современная Украина по духу, с каким огнем в сердце и любовью к своей стране живут украинцы. Этот мюзикл должны посмотреть как можно больше украинцев и иностранцев.", - добавил Порошенко .

Он отметил, что следующая постановка Got to be free в Театре на Подоле состоится 21 ноября - хорошая альтернатива концерту хора имени Веревки.

"Мы с Мариной благодарны команде актеров и автору идеи Владимиру Лавренчуку за то, что мы совместно строим Украину. Благодарен господину Владимиру за подарок - обломок мостовой с Институтской. Это - хорошее напоминание о том, за какие ценности мы боролись и ни за что не должны от них отступать. Поставлю на своем рабочем столе. Искренне советую прийти на Got to be free в Театре на Подоле, а скоро, надеюсь, и в других городах Украины ", - добавил Петр Порошенко .