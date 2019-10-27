"Нельзя договориться с Россией ни о каком мире. Выбросьте эту глупость из своих голов", - Портников
Об этом известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил вечером 26 октября 2019 в эфире программы "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV .
"Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы что-то ему там объяснить. Путин хочет встретиться с Зеленским, чтобы принять капитуляцию. Он просто хочет принять эту капитуляцию в обществе Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Знаете, как брак свидетельствуют свидетели? Чтобы они показали, что капитуляция состоялась. И ему нужно, чтобы Зеленский просто приехал. Разговаривать с ним ни о чем он не собирается. Не царское это дело - разговаривать с каким-то там президентом непонятной страны ", - пояснил журналист.
Как уточнил Портников, Путину нужно только "чтобы он (Зеленский - ред.) поставил подпись под документом, который будет перед этим подготовлен".
"Документом, который должен означать капитуляцию Украины", - подчеркнул публицист.
По словам Портников, если Зеленский не собирается этого делать, то есть не желает предавать свою страну, то Путин с ним тоже не собирается встречаться.
"Вот такая логика. Но наши граждане - это дело не только в Зеленском - они все время спрашивают" А когда же будет мир? "," А почему Вы не договариваетесь о мире? ". Дорогие мои, нельзя договориться с Россией ни о каком мире. Выбросьте эту глупость из своих голов. С Россией можно договориться только о крахе этой страны, в которой Вы живете. Если Вы акцептует этот крах и готовы стоять перед россиянами на коленях все свои будущую жизнь и поставить на колени своих детей и внуков, найдется человек, который подпишет эту Вашу готовность быть рабами. Если Вы хотите быть свободными людьми Вам придется опираться той агрессии, которая началась 2014 года и против которой наша страна, наш народ с большим или меньшим успехом боролись до президентских и парламентских выборов 2019 ", - продолжил он.
"Гражданам Украины нужно заставить украинскую власть стать украинской. Вот и все", - подчеркнул Портников.
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине