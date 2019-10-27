"Не имеете морального права!", - Ярош обратился к Зеленскому

27 октября, 2019, 09:31

"29 апреля 2015 года неподалеку одной из баз ДУК ПС с побратимами-десантниками 25 бригады ВСУ. Вместе - к победе! А кто-то очень хотел, чтобы мы стреляли друг в друга. Не получилось!", - подписал эту фотографию Ярош фото: facebook.com/dyastrub

Президенту Владимиру Зеленскому не следует подыгрывать России и требовать от подчиненных ему силовиков в принудительном порядке разоружить добровольцев, прибывших защищать Золотое (Луганска область) в случае возможного отступления ВСУ

Об этом у себя на Facebook заявил основатель и первый глава "Правого сектора", а ныне командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош, комментируя последние события на фронте. Его заявление появилось около полуночи в воскресенье, 27 октября 2019 года, передает Еспресо.TV.

Не надо подыгрывать Путину, и "наезжать" на добровольцев. Тем более, что-то говорить об оружии ... Не имеете морального права! Потому что будет плохо всем ", - подчеркнул политик, написав при этом слова "Добровольцы" и "Оружие" с большой буквы.

По словам Яроша, один из подобных случаев уже имел место в начале войны с Россией.

"Однажды, прошлое руководство нашего государства дало команду "окружить и разоружить" 5-й отдельный батальон ДУК ПС во главе с комбатом Черным. Во исполнение этого антигосударственного задания руководители государства, подписавшие так называемые Минские договоренности, бросили несколько батальонов десантных войск, артиллерию и реактивщиков. Украинским "Градам" даже координаты нашей украинской добровольческой базы дали (под российскими "Градами", в то время, мы уже были не раз).

Наконец, получив информацию об этом искусственном инцинденте, я, вместе с заместителем НГШ (начальника генерального штаба ВСУ - ред.), вылетел на базу и мы вместе все проблемные вопросы решили. Украинские "Грады" по украинским добровольцам тогда не работали. А тогдашний командующий десантников - генерал Забродский, позвонив мне, сказал однозначно: "Украинские десантники в украинских добровольцев стрелять не будут". Поэтому все вышло по-нашему ", - напомнил Ярош.

"Российский план не прошел!", - отметил он.

При этом командир УДА обратил внимание новой власти на несколько главных отличий добровольческих формирований от регулярных войск и силовых подразделений:

"Во-первых, батальоны добровольцев поддерживает и сегодня вся Украина. Иначе мы не смогли бы быть фактором в этой Войне. Мы можем уже сейчас поднять десятки тысяч украинцев в защиту государства в течение короткого времени.

Во-вторых, мотивация и обучение добровольцев является высокого уровня. А, главное, мы не боимся погибнуть за Украину. А тем более, мы не страдаем от того, что убиваем врагов нашего государства.

В-третьих, мы, Добровольцы, выступаем за национальное единство. Поэтому желаем вести борьбу внутри государства до тех пор, пока существующая временная власть не перейдет границ ".

"Надеюсь на здравый смысл президента, которому "сорок второй год и он - не лох"... Это - цитата из Золотого-4", - подытожил Ярош.