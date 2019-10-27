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Espreso.tvОбщество"Нас ведут к катастрофе те, кто не хочет вести Украину к победе", - философ Игорь Лосев

"Нас ведут к катастрофе те, кто не хочет вести Украину к победе", - философ Игорь Лосев

Капитулянтская пропаганда в Украине становится все более дерзкой и бесстыднее. Причем с элементами шантажа украинского общества

Такое мнение в газете День высказал кандидат философских наук, доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Лосев, передает Еспресо.TV.

Его материал называется "Под давлением капитулянства".

Как отмечает ученый, по его наблюдениям, представители и союзники новой власти упорно навязывают тезис о том, что Украина дальше не выдержит войны с Россией и нам якобы надо любой цено согласиться на "мир" с агрессором.

"Нам опять внушают из вершин нынешней власти, мы слабы, мы "пыль" против российского агрессора и лучше согласиться на все его условия сдачи в плен ... Это антипатриотическое выражение, к тому же неправильное по существу. Россия уже 6-й год воюет против нас, и на фронте, и в нашем тылу с помощью многочисленных агентов, предателей и капитулянтов, но так нас и не разгромила. И не разгромит, если ей не поможет "зеленая" власть ", - пишет Лосев.

"Могучий СССР трижды (1939,1941 и 1944) так и не разгромил маленькую Финляндию", - отмечает философ.

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