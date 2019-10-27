"Нас ведут к катастрофе те, кто не хочет вести Украину к победе", - философ Игорь Лосев
Такое мнение в газете День высказал кандидат философских наук, доцент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Игорь Лосев, передает Еспресо.TV.
Его материал называется "Под давлением капитулянства".
Как отмечает ученый, по его наблюдениям, представители и союзники новой власти упорно навязывают тезис о том, что Украина дальше не выдержит войны с Россией и нам якобы надо любой цено согласиться на "мир" с агрессором.
"Нам опять внушают из вершин нынешней власти, мы слабы, мы "пыль" против российского агрессора и лучше согласиться на все его условия сдачи в плен ... Это антипатриотическое выражение, к тому же неправильное по существу. Россия уже 6-й год воюет против нас, и на фронте, и в нашем тылу с помощью многочисленных агентов, предателей и капитулянтов, но так нас и не разгромила. И не разгромит, если ей не поможет "зеленая" власть ", - пишет Лосев.
"Могучий СССР трижды (1939,1941 и 1944) так и не разгромил маленькую Финляндию", - отмечает философ.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно