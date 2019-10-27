"Киев не готов к разведению войск", - Москва о скандале в Золотом
27 октября, 2019, 08:03
Один из ведущих спикеров российской дипломатии и пропаганды, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вчерашний спор президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, которые прибыли защищать город Золотое Луганской области в случае отступления ВСУ
Свое заявление он обнародовал в Twitter, передает Еспресо.TV.
"Бойко (соглава пратии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - ред.) прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее. Получается саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - отметил он.
Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в смутное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая.- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 26 2019
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