Пришло время отдать часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса, - Зеленский о своем общении с олигархами
Об этом Зеленский рассказал в интервью еженедельнику The New Yorker, сообщает LIGA.net .
Президент заверил, что не будет предлагать привилегий олигарху и будет настаивать, чтобы Коломойский, как и другие крупные бизнесмены, тратил значительную часть своих средств на социальные и инфраструктурные объекты.
По словам Зеленского, он разговаривал с олигархами и призвал каждого из них отдать большую часть денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса.
"Слушай, друг, прошлое миновало. Пришло время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса", - передал свой разговор с олигархами Зеленский.
Также президент заверил, что не боится обидеть Коломойского и потерять из-за этого поддержку телеканала "1 + 1".
"Если после этого канал обернется против меня - хорошо, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - пояснил Зеленский.
- Напомним, 24 октября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который извинялся перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой после насмешки "Вечернего квартала" о поджоге ее дома, прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.
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