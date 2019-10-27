Пришло время отдать часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса, - Зеленский о своем общении с олигархами

27 октября, 2019, 19:44

Об этом Зеленский рассказал в интервью еженедельнику The New Yorker, сообщает LIGA.net .

Президент заверил, что не будет предлагать привилегий олигарху и будет настаивать, чтобы Коломойский, как и другие крупные бизнесмены, тратил значительную часть своих средств на социальные и инфраструктурные объекты.

По словам Зеленского, он разговаривал с олигархами и призвал каждого из них отдать большую часть денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса.

"Слушай, друг, прошлое миновало. Пришло время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса", - передал свой разговор с олигархами Зеленский.

Также президент заверил, что не боится обидеть Коломойского и потерять из-за этого поддержку телеканала "1 + 1".

"Если после этого канал обернется против меня - хорошо, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - пояснил Зеленский.