Начотдела ГСЧС на Закарпатье получил 5 с половиной лет тюрьмы с конфискацией

27 октября, 2019, 10:54

Начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на приговор Ужгородского горрайонного суда от 21 октября 2019 года, передает Еспресо.TV.

Основанием для приговора стала взятка более 5-летней давности.

26 июня 2014 года в правоохранительные органы с заявлением обратился директор ООО "Охранные системы ЛТД", сообщив о том, что начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Закарпатского областного управления ГСЧС требует от него 21 тыс. грн за согласование актов принятия в эксплуатацию систем противопожарной защиты и выполненных работ по огнезащитной обработки - спального корпуса и ресторана "Бокораш" санатория "Горная Тиса" ЗФ ООО "Готис" в селе Квасы Раховского района. На следующий день после заявления чиновник получил 10 тыс. грн задатка. В начале июля он подписал акты и получил остальные 11 тыс.

В судебном заседании мужчина вину не признал и просил оправдать его за отсутствием состава преступления. Но суд решил, что вина нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана полностью. Показания заявителя подтверждены другими доказательствами.



Суд не принял во внимание доводы адвоката относительно несвоевременного открытия судебных постановлений на проведение негласных следственно-розыскных действий (НСРД).

Утверждение о провокации, как считает суд, опровергаются результатами НСРД: обвиняемый имел умысел на получение средств и убедил заявителя, что без передачи вознаграждения вопрос решен не будет.



"... Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК, Украины и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет и шесть месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и должности, связанные с выполнением функции представителя власти сроком на 3 (три) года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества ", говорится в в тексте приговора.



Меру пресечения в отношении осужденного - залог - до вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений.



Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если она не будет подана. В случае ее представления приговор вступит в силу после принятия решения судом апелляционной инстанции.