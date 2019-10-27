На заводе "Изоляция" в Донецке оккупанты устроили концлагерь, - СМИ

27 октября, 2019, 14:08

На территории оккупированного рф Донецка есть действующий концлагерь, который находится по адресу улица Светлого пути, 3. Там удерживают "особо опасных преступников", которые якобы совершили "преступления" против никем не признанной "республики"

Такие данные приводит Обозреватель, передает Еспресо.TV .

"Изоляция" - это режимный объект на территории бывшего арт-центра, который в свою очередь размещен в пределах бывшего завода. "Изоляция" - это тюрьма, застенок и концлагерь одновременно.

Изоляцию охраняют достойно (с 2014 года оттуда еще никто не убежал) - там два периметра обороны: один внешний, другой скрытый.

Внешний периметр охраняет "гвардия Захарченко" или "республиканская гвардия". Второй периметр, скрытый, охраняют "спецслужбы" "ДНР", в частности "МГБ" и русские. Второй периметр концлагеря находится там, где раньше был магазин, в бывших подсобных помещениях построены камеры. Половину цеха также занимает военная техника, в том числе легкая бронетехника и минометы. Вторая половина цеха ограждена бетонными блоками, это так называемый учебный центр "МГБ ДНР" с российскими инструкторами.

Если пленника вывозят с "Изоляции", то никто из охранников не имеет права останавливать авто и осматривать документы, это требование кураторов из РФ, за счет чего исключается утечка информации о заключенных. Привозят пленников, ведут допросы и применяют пытки в бывшем машинном отделении завода. Для тех, кого нужно "сломать" или "заставить говорить", есть отдельное помещение - это бывшая техническая часть завода, она же застенок. После того, как пленник, который "не хочет" говорить, проходит пытки, работники концлагеря решают, куда и в какую камеру отводить задержанного.

При этом коллаборационисты, которые охраняют внешний периметр концлагеря, не до конца знают, что происходит на территории "Изоляции".

Уборкой и выгулом пленников занимаются так называемые "спецслужбисты" "ДНР" - "МГБ". Узников концлагеря выводят на прогулку преимущественно ночью в закрытой секции тюрьмы. За малейшую попытку привлечь к себе внимание криком, неподчинение приказу работника концлагеря или за попытку к бегству - расстрел на месте. Никаких предупредительных выстрелов в воздух.

Двое снайперов круглосуточно следят за периметром концлагеря со скрытых позиций.

В целом это место охраняется очень хорошо: даже если смотреть из ближайшего террикона, то кажется, что ничего не происходит и охраны нет.

Для местных жителей завод закрыт, это режимный объект со всеми вытекающими. Есть случаи, когда люди, которые от безысходности искали металлолом вблизи концлагеря, были расстреляны как потенциальные диверсанты или просто исчезали.

Для умников с квадрокоптерами или БПЛА есть решение - на территории концлагеря стоят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) производства РФ. Они готовы заглушить сигнал и положить летательные аппараты. Также у охраны есть в наличии ЗРК "Оса".

В принципе, подойти к концлагерю, который находится на территории бывшего предприятия, можно, причем создается впечатление, что это просто обычный не работающий завод (дверь замурована, тишина и т.п.). В донецком Дахау один выезд и один въезд, въезд работает строго по звонку, который должен быть заранее, иначе авто, что приближается к воротам "Изоляции", считается враждебным и подлежит уничтожению. Охраняют концлагерь 2 взвода и еще один 1 взод поддержки.

Второй периметр охраняют так называемые "офицеры" "ДНР", у которых приказ - открывать огонь на поражение по всем, кто приблизится ближе, чем на 10 метров к режимному объекту. Также территория концлагеря охраняется пулеметами российского производства, что делает побег из Изоляции фактически невозможным. Каждый вечер на террикон, который находится вблизи концлагеря выставляют пост наблюдения, по периметру установлены свето-шумовые гранаты.

Одними из самых известных пленников концлагеря были директора рынков Донецка, Майского и Буденновского, а также директор развлекательного центра "Вирус", которых захватили в заложники казаки с РФ ради выкупа. Кого сейчас удерживают на территории "Изоляции", это неизвестно.