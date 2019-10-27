На вечеринке в Техасе произошла стрельба: трое погибших, 20 раненых
Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ" .
Трое человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате стрельбы в городе Гринвил. Полиция сейчас ищет стрелка.
Стрельба произошла ночью на костюмированной вечеринке Twerk or Treat. Сначала было высказано предположение, что вечеринка проходила на территории кампуса Техасского университета A & M University-Commerce. Однако в администрации университета заявили, что событие произошло не на его территории.
Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных и раненых студенты учебного заведения.
#JUSTIN #US :- JBC Breaking | News ™ (@JBCBreaking) October 27 2019
20 injured & 3 dead in a mass shooting, reported in #Greenville #Texas at a Homecoming party for Texas A & M University at Commerce. Reported 20 shots. Murder still not arrested. #lka
pic.twitter.com/Z1beKmsHJ8
- Напомним, 12 октября в результате стрельбы в Нью-Йорке погибли четыре человека .
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