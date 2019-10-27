На вечеринке в Техасе произошла стрельба: трое погибших, 20 раненых

27 октября, 2019, 15:31

В результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас трое человек погибли, 20 получили ранения

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ" .

Трое человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате стрельбы в городе Гринвил. Полиция сейчас ищет стрелка.

Стрельба произошла ночью на костюмированной вечеринке Twerk or Treat. Сначала было высказано предположение, что вечеринка проходила на территории кампуса Техасского университета A & M University-Commerce. Однако в администрации университета заявили, что событие произошло не на его территории.

Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных и раненых студенты учебного заведения.

#JUSTIN #US :

20 injured & 3 dead in a mass shooting, reported in #Greenville #Texas at a Homecoming party for Texas A & M University at Commerce. Reported 20 shots. Murder still not arrested. #lka

pic.twitter.com/Z1beKmsHJ8 - JBC Breaking | News ™ (@JBCBreaking) October 27 2019