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Espreso.tvМирНа вечеринке в Техасе произошла стрельба: трое погибших, 20 раненых

На вечеринке в Техасе произошла стрельба: трое погибших, 20 раненых


фото: ukrinform.ua
В результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас трое человек погибли, 20 получили ранения

Об этом со ссылкой на CNN сообщает "Укринформ" .

Трое человек погибли и не менее 20 получили ранения в результате стрельбы в городе Гринвил. Полиция сейчас ищет стрелка.

Стрельба произошла ночью на костюмированной вечеринке Twerk or Treat. Сначала было высказано предположение, что вечеринка проходила на территории кампуса Техасского университета A & M University-Commerce. Однако в администрации университета заявили, что событие произошло не на его территории.

Сейчас университет сотрудничает с полицией, чтобы установить, были ли среди застреленных и раненых студенты учебного заведения.

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