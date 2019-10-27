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Espreso.tvОбществоЛишенный гражданства экс-нардеп Артеменко вернулся в Украину

Лишенный гражданства экс-нардеп Артеменко вернулся в Украину


фото: facebook
Лишенный украинского гражданства бывший народный депутат Андрей Артеменко вернулся в Украину

Об этом сообщил другой экс-депутат Василий Горбаль в facebook.

Горбаль выложил общее фото с Артеменко в Киеве на территории Киево-Печерской лавры.

"Встретил молитвенника нашего вашингтонского", - написал Горбаль.

18 апреля 2019 г. тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко письменно обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и указал, что существуют основания для прекращения гражданства Андрея Артеменко.

В этом письме Луценко также говорилось, что прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения Артеменко преступления - государственная измена.

Во время досудебного следствия Артеменко был допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что в 2005 году обратился в компетентные органы Канады по поводу получения вида на жительство в этом государстве, которое было предоставлено ему в том же году, а в дальнейшем им было получено гражданство Канады без отказа от гражданства Украины.

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