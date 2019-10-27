Лишенный гражданства экс-нардеп Артеменко вернулся в Украину
Об этом сообщил другой экс-депутат Василий Горбаль в facebook.
Горбаль выложил общее фото с Артеменко в Киеве на территории Киево-Печерской лавры.
"Встретил молитвенника нашего вашингтонского", - написал Горбаль.
18 апреля 2019 г. тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко письменно обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и указал, что существуют основания для прекращения гражданства Андрея Артеменко.
В этом письме Луценко также говорилось, что прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения Артеменко преступления - государственная измена.
Во время досудебного следствия Артеменко был допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что в 2005 году обратился в компетентные органы Канады по поводу получения вида на жительство в этом государстве, которое было предоставлено ему в том же году, а в дальнейшем им было получено гражданство Канады без отказа от гражданства Украины.
- В феврале газета The New York Times сообщила, что Андрей Артеменко передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. "Мирный план" предусматривал, в частности, передачу Крыма в аренду России.
- Артеменко заявляет, что не подавал никаких документов окружению президента США Дональда Трампа по поводу статуса Крыма, а общался на эту тему только устно.
- Народный депутат Андрей Артеменко впоследствии подтвердил, что имеет гражданство Канады.
- Государственная миграционная служба подтвердила, что нардепа Андрея Артеменко официально лишили гражданства в соответствии с указом президента Петра Порошенко.
- 16 мая Рада досрочно лишила мандата депутата Андрея Артеменко, избранного по списку Радикальной партии.
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