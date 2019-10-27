Фашистская республика останется без связи: опубликовано видео подрыва вышки мобильного оператора в Донецке

27 октября, 2019, 19:56

В Донецке неизвестные взорвали вышку мобильного оператора "Феникс" и объявили представителям так называемой "ДНР" ультиматум

Видео с подрывом вышки обнародовано в YouTube.

После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом, в котором говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей Донбасса к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой "ДНР".

"Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - говорится в письме.

В министерстве связи так называемой "ДНР" подрыв вышки мобильного оператора назвали диверсией.