Фашистская республика останется без связи: опубликовано видео подрыва вышки мобильного оператора в Донецке
27 октября, 2019, 19:56
В Донецке неизвестные взорвали вышку мобильного оператора "Феникс" и объявили представителям так называемой "ДНР" ультиматум
Видео с подрывом вышки обнародовано в YouTube.
После взрыва автор видео показал лист бумаги с ультиматумом, в котором говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей Донбасса к проблеме пыток в незаконных тюрьмах так называемой "ДНР".
"Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи", - говорится в письме.
В министерстве связи так называемой "ДНР" подрыв вышки мобильного оператора назвали диверсией.
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