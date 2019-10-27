Этот день в истории: начало расстрелов вывезенной на Север украинской интеллигенции

27 октября, 2019, 08:48

27 октября 1937 года НКВД начал массовые расстрелы заключенных в урочище Сандармох, что в Карелии

Это место стало могилой для более 1100 репрессированных со всего Советского Союза.

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Среди расстрелянных - 198 украинцев, которые были ведущими культурными и общественными деятелями.