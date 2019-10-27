Для защиты Золотого есть армия и полиция. Этого достаточно, - помощник президента Ермак
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на ЦензорНет.
"Вчера (еще 25-го октября - ред.) президент приехал на фронт в Золотое, и мы сразу вышли на передовую. Провели совещание с военными, представили нового главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая. Президент проверил готовность к разведению войск. На следующее утро мы посетили школу, пообщались с учителями, зашли в местный магазин. Везде президент пытался пообщаться с людьми. Все местные жители выступают за разведение войск в этом районе. Мы получили поддержку людей. Но нам также сказали, что заехали несколько групп вооруженных людей в Золотое, и президент решил пообщаться также и с этими людьми ", отметил Ермак.
По его словам, одна из групп располагалась в доме в Золотом, не на передовой.
"Там было около 10 человек с зарегистрированным оружием и в форме. Президент также начал с ними разговор о мире, разведения войск. С ними разговаривали и местные жители в нашем присутствии, объясняли. К сожалению, эти люди были настроены на негатив. Поэтому конструктивного диалога не получилось. В конце президент сказал: "Знаю, что есть оружие. Уберите. Вы находитесь здесь с оружием незаконно ". Для защиты Золотого есть армия, есть полиция, другие вооруженные формирования там не нужны. Безопасность людей будет гарантирована", - добавил чиновник.
- Ранее о Ермаке сообщалось, что он отвечал за последний большой обмен пленными в формате "35 на 35".
- До избрания Зеленского президентом он работал кинопродюсером.
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