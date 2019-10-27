Для оценки закона о языке в Украину прибыла Венецианская комиссия

27 октября, 2019, 10:15

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения особенностей внедрения закона об украинском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения по имплементации языкового закона. Соответствующий вывод комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении МИД.