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Espreso.tvОбществоДля оценки закона о языке в Украину прибыла Венецианская комиссия

Для оценки закона о языке в Украину прибыла Венецианская комиссия


фото: mfa.gov.ua
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения особенностей внедрения закона об украинском языке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения по имплементации языкового закона. Соответствующий вывод комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе", - говорится в сообщении МИД.

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