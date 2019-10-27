Чисора нокаутировал Прайса в бою потенциальных соперников Усика
Об этом сообщает иSport.ua.
В Лондоне Дерек Чисора в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе победил Дэвида Прайса.
Чисора начал бой первым номером и постепенно сокращал дистанцию. В конце третьего раунда боксеры обменялись жесткими ударами - сначала пострадал Прайс, а перед гонгом Чисора пропустил сильный удар по челюсти.
Это только разозлило Чисору - он увеличил преимущество и после одного из ударов в четвертом раунде отправил соперника в нокдаун. Прайс хотел продолжить бой, однако его секундант выбросил полотенце и сигнализировал об отказе от дальнейшего продолжения поединка.
Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй после боя заявил, что хочет устроить британцу бой с Александром Усиком.
"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе", - сказал Хэй.
- Напомним, 24 октября промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн предложил украинскому боксеру провести второй бой в супертяжелом весе против победителя поединка между Дереком Чисорой и Дэвидом Прайсом.
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
Читайте также
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек