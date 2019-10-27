Чисора нокаутировал Прайса в бою потенциальных соперников Усика

27 октября, 2019, 17:19

В поединке потенциальных соперников украинца Александра Усика британец Дерек Чисора победил техническим нокаутом своего соотечественника Дэвида Прайса

Об этом сообщает иSport.ua.

В Лондоне Дерек Чисора в бою за титул интерконтинентального чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе победил Дэвида Прайса.

Чисора начал бой первым номером и постепенно сокращал дистанцию. В конце третьего раунда боксеры обменялись жесткими ударами - сначала пострадал Прайс, а перед гонгом Чисора пропустил сильный удар по челюсти.

Это только разозлило Чисору - он увеличил преимущество и после одного из ударов в четвертом раунде отправил соперника в нокдаун. Прайс хотел продолжить бой, однако его секундант выбросил полотенце и сигнализировал об отказе от дальнейшего продолжения поединка.

Менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй после боя заявил, что хочет устроить британцу бой с Александром Усиком.

"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе", - сказал Хэй.