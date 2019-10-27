Боксер Скороход вернулся в Украину с чемпионским поясом

27 октября, 2019, 20:57

Украинский боксер Станислав Скороход вернулся домой с чемпионским поясом Североамериканской боксерской ассоциации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 27 октября прилетел в Украину боксер Станислав Скороход (19-2, 16 KO), который одержал уверенную победу в бою за временный пояс NABA Североамериканской боксерской ассоциации.

В крупнейшем городе Канады Торонто, где состоялся поединок в среднем весе (до 72,6 кг) против американского бойца Энтони Ленка (16-6, 7 KO), Станислав победил техническим нокаутом. После 9-го раунда американец отказался выходить на канвас, и судья присудил победу украинцу.

Сам чемпион говорит, что этот бой не был для него легкой прогулкой, ведь противник был левша, был технически собран, поэтому сам Станислав рассчитывал провести весь десятираундовый бой.

"Это бокс, как придет удар, пытался силовыми ударами перебивать его атаки, чтобы не терять инициативу и в итоге получилось, что соперник отказался выходить на десятый раунд, тренер решил его поберечь", - отметил Скороход.

Как рассказал Станислав, он готовился к этому бою полгода - каждый день, как минимум по 6 часов. Через день у него были спарринги с пятью идеально подобранными спарринг-партнерами. Готовился в Украине, в Канаду уже прилетел перед самым поединком, чтобы не проходить акклиматизацию.

Тренер чемпиона Владимир Ходаковский в целом ходом поединка доволен, но говорит, что еще есть над чем работать, также отметил, что хорошо, что бой не закончился в первом раунде, тогда не было бы никаких ошибок, а так Станислав отбоксировал почти все дистанцию - 9 раундов, и теперь видно, над чем еще нужно работать.

После получения пояса чемпиона Станислав Скороход собирается немного отдохнуть - где-то с неделю, и подлечиться от травм, потому что говорит, что очень болят руки, и после этого снова входить в тренировочный процесс.

Как отметил тренер чемпиона, причина такого короткого отдыха очень простая, ведь следующий бой планируется уже в январе.