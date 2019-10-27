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Espreso.tvМирБельгийское правительство впервые возглавит женщина

Бельгийское правительство впервые возглавит женщина


фото: ukrinform.ua
Софи Вилмес станет первой в истории женщиной, которая возглавит бельгийское правительство

Об этом со ссылкой на Politico сообщает "Укринформ".

Софи Вилмес сменит на посту нынешнего премьер-министра Шарля Мишеля, избранного главой Европейского совета.

Вилмес назначили главой правительства Бельгии в субботу.

Шарль Мишель заявил 25 октября, что хочет завершить работу в бельгийском правительстве в начале ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности как председателю Европейского совета, которая начнется 1 декабря.

Члены правительства Бельгии решили, что Вилмес должна занять пост премьер-министра. Она станет первой в истории страны женщиной, которая возглавит правительство Бельгии.

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