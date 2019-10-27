Бельгийское правительство впервые возглавит женщина
27 октября, 2019, 18:35
Софи Вилмес станет первой в истории женщиной, которая возглавит бельгийское правительство
Об этом со ссылкой на Politico сообщает "Укринформ".
Софи Вилмес сменит на посту нынешнего премьер-министра Шарля Мишеля, избранного главой Европейского совета.
Вилмес назначили главой правительства Бельгии в субботу.
Шарль Мишель заявил 25 октября, что хочет завершить работу в бельгийском правительстве в начале ноября, чтобы подготовиться к своей новой должности как председателю Европейского совета, которая начнется 1 декабря.
Члены правительства Бельгии решили, что Вилмес должна занять пост премьер-министра. Она станет первой в истории страны женщиной, которая возглавит правительство Бельгии.
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