28 октября в Киеве пройдет акция в поддержку полка "Азов"

27 октября, 2019, 09:10

В понедельник, 28 октября 2019 года , в 11:00 в Киеве под зданием МИД Украины (Михайловская, 1) по инициативе ветеранов российско-украинской войны состоится акция в поддержку полка "Азов"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии "Национальный корпус".

"Азовцы - были одними из тех, кто первыми встал на защиту Украины и продолжают отстаивать нашу независимость на передовой.

Поддержим тех, кто защищает нас! ", - отмечается в сообщении.

Подробности ЗДЕСЬ .