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Espreso.tvОбщество28 октября в Киеве пройдет акция в поддержку полка "Азов"

28 октября в Киеве пройдет акция в поддержку полка "Азов"

В понедельник, 28 октября 2019 года , в 11:00 в Киеве под зданием МИД Украины (Михайловская, 1) по инициативе ветеранов российско-украинской войны состоится акция в поддержку полка "Азов"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии "Национальный корпус".

"Азовцы - были одними из тех, кто первыми встал на защиту Украины и продолжают отстаивать нашу независимость на передовой.

Поддержим тех, кто защищает нас! ", - отмечается в сообщении.

Подробности ЗДЕСЬ .

  • Напомним, некоторые американские конгрессмены требуют внести добровольный отдельный отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в список "иностранных террористических организаций".
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