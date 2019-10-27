28 октября в Киеве пройдет акция в поддержку полка "Азов"
27 октября, 2019, 09:10
В понедельник, 28 октября 2019 года , в 11:00 в Киеве под зданием МИД Украины (Михайловская, 1) по инициативе ветеранов российско-украинской войны состоится акция в поддержку полка "Азов"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу партии "Национальный корпус".
"Азовцы - были одними из тех, кто первыми встал на защиту Украины и продолжают отстаивать нашу независимость на передовой.
Поддержим тех, кто защищает нас! ", - отмечается в сообщении.
Подробности ЗДЕСЬ .
- Напомним, некоторые американские конгрессмены требуют внести добровольный отдельный отряд специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины в список "иностранных террористических организаций".
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