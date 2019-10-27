27 октября на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

27 октября, 2019, 18:42

27 октября на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, с СПГ и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов наших позиций: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; неподалеку Луганского по направлению Доломитного - из крупнокалиберных пулеметов; два раза возле Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; неподалеку Майского - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.