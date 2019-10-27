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Espreso.tvОбщество26 октября на фронте: с российской стороны - 21 обстрел вблизи 13 городов и поселков

26 октября на фронте: с российской стороны - 21 обстрел вблизи 13 городов и поселков

В субботу, 26 октября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 27 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.

В частности, российско-террористические силы вели огонь по украинским позициям вблизи 13 населенных пунктов:

Невельское - из крупнокалиберных пулеметов;

Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Красногоровка - из СПГ;

Павлополь - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Хутор Вольный - из подствольных гранатометов;

Золотое (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Луганское - из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Светлодарск - из стрелкового оружия;

Новгородское - из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в сообщении.

С начала этого периода, то есть уже 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня:

вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

рядом с Светлодарск - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечают в Минобороны.

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