26 октября на фронте: с российской стороны - 21 обстрел вблизи 13 городов и поселков
Об этом говорится в информационной сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 27 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.
В частности, российско-террористические силы вели огонь по украинским позициям вблизи 13 населенных пунктов:
Невельское - из крупнокалиберных пулеметов;
Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Красногоровка - из СПГ;
Павлополь - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Хутор Вольный - из подствольных гранатометов;
Золотое (за пределами участка разведения) - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Луганское - из минометов калибра 82 мм, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
Зайцево - из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
Светлодарск - из стрелкового оружия;
Новгородское - из минометов калибра 82 мм крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 26 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - отмечается в сообщении.
С начала этого периода, то есть уже 27 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня:
вблизи Луганского - из крупнокалиберных пулеметов;
у Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
рядом с Светлодарск - из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отмечают в Минобороны.
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