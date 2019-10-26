Зеленский назначил заместителем представителя президента в Крыму известную правозащитницу Ташеву
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Распоряжение об этом, датированное 25 октября, было обнародовано на сайте главы государства.
Тамила Ташева - координатор правозащитной организации "КрымSOS", правозащитница, общественный деятель, волонтер.
Она награждена орденом княгини Ольги III степени - "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность". Указ о награждении подписал 20 февраля 2019 года предыдущий президент Украины Петр Порошенко .
Согласно решению Меджлиса крымскотатарского народа о баллотировании представителей крымских татар на выборах в Верховную Раду 2019 от разных партий, Тамила Ташева была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос", № 26 в списке, но не прошла в парламент - партия получила по спискам только 20 мест.
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