Зеленский назначил заместителем представителя президента в Крыму известную правозащитницу Ташеву

26 октября, 2019, 21:33

Владимир Зеленский назначил правозащитницу Тамилу Ташеву заместителем представителя президента в Автономной Республике Крым

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Распоряжение об этом, датированное 25 октября, было обнародовано на сайте главы государства.

Тамила Ташева - координатор правозащитной организации "КрымSOS", правозащитница, общественный деятель, волонтер.

Она награждена орденом княгини Ольги III степени - "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, проявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность". Указ о награждении подписал 20 февраля 2019 года предыдущий президент Украины Петр Порошенко .

Согласно решению Меджлиса крымскотатарского народа о баллотировании представителей крымских татар на выборах в Верховную Раду 2019 от разных партий, Тамила Ташева была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос", № 26 в списке, но не прошла в парламент - партия получила по спискам только 20 мест.