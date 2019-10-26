Ярмоленко признали одним из лучших игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии
26 октября, 2019, 21:17
Украинский футболист Андрей Ярмоленко признан одним из лучших футболистов "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед"
Об этом сообщает WhoScored .
Андрей Ярмоленко получил за игру оценку 7,3. Больше - 7,6 - в составе "Вест Хэма" заработал только автор победного гола Роберт Сондграс, которому украинец отдал результативную передачу.
Ярмоленко вышел на игру против "Шеффилд Юнатйед" в стартовом составе "Вест Хэма", а на 44-й минут сделал ассист на Роберта Сондграса, который вывел лондонцев вперед.
Для Ярмоленко эта результативная передача стала первой в нынешнем сезоне, также на счету 30-летнего украинца 3 гола в 8 матчах.
- Напомним, 26 октября результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Хэму" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно