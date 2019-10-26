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Espreso.tvСпортЯрмоленко признали одним из лучших игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии

Ярмоленко признали одним из лучших игроков "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии


фото: REUTERS
Украинский футболист Андрей Ярмоленко признан одним из лучших футболистов "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед"

Об этом сообщает WhoScored .

Андрей Ярмоленко получил за игру оценку 7,3. Больше - 7,6 - в составе "Вест Хэма" заработал только автор победного гола Роберт Сондграс, которому украинец отдал результативную передачу.

Ярмоленко вышел на игру против "Шеффилд Юнатйед" в стартовом составе "Вест Хэма", а на 44-й минут сделал ассист на Роберта Сондграса, который вывел лондонцев вперед.

Для Ярмоленко эта результативная передача стала первой в нынешнем сезоне, также на счету 30-летнего украинца 3 гола в 8 матчах.

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