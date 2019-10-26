В Одессе иностранцы устроили драку с поножовщиной, два человека погибли

26 октября, 2019, 17:14

В результате драки с поножовщиной с участием иностранных студентов в Одессе погибли два человека

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области .

В центре Одессы произошла массовая драка с поножовщиной - на Греческой площади в ночь на 26 октября иностранцы поссорились с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

Словесная перепалка переросла в драку: один из иностранцев достал нож и начал бить своих оппонентов. Размахивая оружием, он даже не заметил, как ударил не только одесситов, но и своего соотечественника.

От полученных ранений двое пострадавших скончались: 28-летний одессит на месте схватки, а 21-летний иностранец - в больнице. Еще один пострадавший - 30-летний одессит - госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские нашли и задержали подозреваемых - мужчин в возрасте 24, 26 и 28 лет. Их действия квалифицированы по статьям "умышленное убийство", "покушение на убийство" и "хулиганство".

Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобные преступления - пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.