В 12:00 начнется Конопляный марш. Смотрите ПРЯМОЙ ЭФИР
26 октября, 2019, 10:39
В воскресенье, 26 октября 2019 года, в 12.00 планируется проведение Конопляного марша Свободы - 2019
Участники Марша соберутся рядом с Кабмином и будут требовать урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису и декриминализации незначительных правонарушений, связанных с этим веществом, передает Еспресо.TV.
В частности, речь идет о хранении <25 граммов каннабиса без цели сбыта.
- Напомним, вначале октября народный депутат из "Слуги народа", бывшая прессекретарь партии "УКРОП" Евгения Кравчук сообщила о якобы готовности ее фракции к легализации медицинской марихуаны и о разработке соответствующего законопроекта.
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