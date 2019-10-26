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Espreso.tvСпортУкраинский боксер нокаутировал соперника в бою за чемпионский пояс

Украинский боксер нокаутировал соперника в бою за чемпионский пояс


фото: facebook
Украинец Станислав Скороход победил техническим нокаутом американца Энтони Ленка в бою за титул Североамериканской боксерской ассоциации

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

В Торонто (Канада) Станислав Скороход победил американца Энтони Ленка в бою за временный пояс NABA (Североамериканской боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг).

Поединок длился восемь раундов. Перед началом девятой трехминутки представители Ленка отказался от дальнейшего продолжения поединка, рефери присудил Скороходу победу техническим нокаутом. Для украинца она стала 19-й в карьере. В пассиве нашего боксера два поражения.

 

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