Украина не будет вести с РФ никаких дискуссий о признании захваченного Крыма, - Минобороны
Об этом он заявил 25 октября 2019 г. во время общения с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
"Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, которая направлена на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. Абсолютно никаких дискуссий по поводу любых "признаний" не будет - об этом даже несерьезно говорить", - сказал Загороднюк .
Министр отметил, что ситуация в Азовском море напряженная. Поэтому, по его словам, Украина должна усиливать свою обороноспособность.
"Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (корабли НАТО, - ред.), которые заходят в Черное море, это часть того плана, который мы начинаем", - добавил он.
По словам министра, детали такого плана будут обсуждать на следующей неделе в Одессе во время визита послов Североатлантического совета в Украину.
- Напомним, Загороднюк анонсировал новый формат отношений Украины с НАТО.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно