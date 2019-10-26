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Espreso.tvОбществоУкраина не будет вести с РФ никаких дискуссий о признании захваченного Крыма, - Минобороны

Украина не будет вести с РФ никаких дискуссий о признании захваченного Крыма, - Минобороны

Заявление российского министерства иностранных дел о том, что признание аннексии Крыма якобы могло бы стать основой для урегулирования спора о морских границах, является откровенной провокацией, считает министр обороны Украины Александр Загороднюк

Об этом он заявил 25 октября 2019 г. во время общения с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, которая направлена на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностям. Абсолютно никаких дискуссий по поводу любых "признаний" не будет - об этом даже несерьезно говорить", - сказал Загороднюк .

Министр отметил, что ситуация в Азовском море напряженная. Поэтому, по его словам, Украина должна усиливать свою обороноспособность.

"Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (корабли НАТО, - ред.), которые заходят в Черное море, это часть того плана, который мы начинаем", - добавил он.

По словам министра, детали такого плана будут обсуждать на следующей неделе в Одессе во время визита послов Североатлантического совета в Украину.

  • Напомним, Загороднюк анонсировал новый формат отношений Украины с НАТО.
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