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Espreso.tvОбществоУ больного полиомиелитом ребенка с Волыни конечности отказали еще в июле

У больного полиомиелитом ребенка с Волыни конечности отказали еще в июле


фото: smg.if.ua
Врач-эпидемиолог Волынского областного лабораторного центра МЗ Украины Валентина Новачевская рассказала подробности заболевания вакциноассоциированным паралитическим полиомиелитом, зафиксированным в случае с 2-летним ребенком в Ратнивском районе

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на ВолиньPost .

Известно, что болезнь зафиксировали в июле этого года, когда в местное медицинское учреждение обратились с ребенком 2016 рождения, которого поразил паралич конечностей.

Медики сразу установили острый вялый паралич, который является характерным для полиомиелита.

"С такими симптомами детей сразу обследуют на полиовирусы с целью исключения или вставки заболевания. У этого ребенка установили вакцинный штамм", - отметила Новачевская.

В связи с тем, что исследование проводят не только в Киеве, но и в лаборатории ВОЗ, процесс затянулся. Ребенка лечили, однако окончательный диагноз установить можно только после шестидесяти дней от начала заболевания, чтобы выяснить, что это за штамм и есть ли остаточные проявления. Поэтому окончательный диагноз установили уже потом.

Медик объясняет, что вакциноассоциированній полиомиелит - не вызывается дикими штаммами, которые представляют угрозу распространения и вспышек. Этот тип полиомиелита возникает как осложнение после вакцинации или после контакта с лицом, которое прививалось оральной полиомиелитной вакциной.

В случае с этим ребенком родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.

"Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, чувствует себя лучше. Функции конечностей постепенно восстанавливаются", - подытожила Новачевская.

  • Как уже сообщалось, на Волыни ребенок без прививки заболел полиомиелитом.
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