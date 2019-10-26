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Espreso.tvМирТрамп отменил пошлину по ряду товаров из Украины

Трамп отменил пошлину по ряду товаров из Украины


фото: timesofisrael.com
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября 2019 года, подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.

Решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности" на американскую продукцию.

В тексте документа дважды подчеркивается это обстоятельство.

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