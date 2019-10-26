Трамп отменил пошлину по ряду товаров из Украины
26 октября, 2019, 07:46
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 октября 2019 года, подписал указ о восстановлении беспошлинного режима в отношении ряда товаров из Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.
Решение было принято из-за того, что Украина "обеспечила эффективную защиту прав интеллектуальной собственности" на американскую продукцию.
В тексте документа дважды подчеркивается это обстоятельство.
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