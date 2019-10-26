Сын соучредителя "1+1" Роднянского получил должность в правительстве, - Reuters
Его назначили главным советником по экономике, передает Reuters со ссылкой на собственный источник в Кабмине.
Ранее Роднянский-младший работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой, после чего его и повысили.
Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя "1 + 1", помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине.
При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.
"Люди, которые работали в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет ", - заявил он.
- Александр Роднянский-младший является доктором экономических наук.
- Его отец переехал в Россию после Оранжевой революции.
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