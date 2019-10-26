Сын соучредителя "1+1" Роднянского получил должность в правительстве, - Reuters

26 октября, 2019, 13:10

Младший сын соучредителя 1 + 1 Александра Роднянского, также Александр, получил высокую должность в правительстве Украины

Его назначили главным советником по экономике, передает Reuters со ссылкой на собственный источник в Кабмине.

Ранее Роднянский-младший работал в команде президента Владимира Зеленского, занимаясь экономической программой, после чего его и повысили.

Также отмечается, что его отец, который сейчас живет в РФ, возглавляя "1 + 1", помог нынешнему главе государства стать популярным в Украине.

При этом сам новый советник правительства признал, что, соглашаясь на эту должность, понимал, что его фамилия может привлечь к его назначению нежелательное внимание.

"Люди, которые работали в президентской канцелярии, говорили мне, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия может спровоцировать скандал сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться (к правительству) или нет ", - заявил он.