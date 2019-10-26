Студенты-медики из Ужгорода могли заразиться дифтерией не в Индии, а в Украине
После исследований медики смогут определить происхождение штамма, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Громадское ТБ .
"Мы будем иметь его генеалогию и мы тогда получим ответы на вопрос, завезен ли этот штамм или он наш, он, возможно, является каким-то таким типированным. Мы тогда будем иметь полную информацию", - сказал врач.
Он отметил, что студенты могли заразиться и в Украине.
"Мы должны понимать, что те студенты-медики заражались, скорее всего, в результате дезадаптивных ситуаций, когда иммунитет их не справился, наприлад, с этой бактерией. Вполне вероятно, могли инфицироваться в Украине, потому что у нас процент непривитых - более 50 среди взрослого населения ", - сказал инфекционист.
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