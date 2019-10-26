Сегодня ночью состоится переход на зимнее время

26 октября, 2019, 10:15

Украина в ночь с 26 на 27 октября 2019 г. переходит на зимнее время

В воскресенье в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад, передает Еспресо.TV.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года №509:

Время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Правило перевода часов весной и осенью было введено для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Напомним, Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов на летнее время с 2021 года.