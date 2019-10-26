Рядом с метро "Почайна" под авто бросилась женщина

26 октября, 2019, 11:02

В Киеве на проспекте Степана Бандеры женщина бросилась под колеса легковушки

Подробности рассказывают Вартови Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Sonata, он двигался по проспекту Бандеры от станции метро "Почайна" в направлении улицы Елены Телиги, как вдруг под его авто справа выскочила женщина. Это произошло настолько мгновенно, что он даже не успел среагировать.

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой".

От удара один из кроссовок, в которые она была обута, залетел на расположенную одним уровнем выше автомобильную развязку.

Что заставило женщину пойти на такой самоубийственный поступок, должно выяснить следствие.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за перекрытых двух полос движения образовалась пробка на проспекте Бандеры от Иорданской улицы и до места аварии.