 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРядом с метро "Почайна" под авто бросилась женщина

Рядом с метро "Почайна" под авто бросилась женщина

В Киеве на проспекте Степана Бандеры женщина бросилась под колеса легковушки

Подробности рассказывают Вартови Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Sonata, он двигался по проспекту Бандеры от станции метро "Почайна" в направлении улицы Елены Телиги, как вдруг под его авто справа выскочила женщина. Это произошло настолько мгновенно, что он даже не успел среагировать.

Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой".

От удара один из кроссовок, в которые она была обута, залетел на расположенную одним уровнем выше автомобильную развязку.

Что заставило женщину пойти на такой самоубийственный поступок, должно выяснить следствие.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за перекрытых двух полос движения образовалась пробка на проспекте Бандеры от Иорданской улицы и до места аварии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2019 суббота

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

26 октября, 2019 суббота

25 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать