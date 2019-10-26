Рядом с метро "Почайна" под авто бросилась женщина
Подробности рассказывают Вартови Еспресо.
Как рассказал водитель автомобиля Hyundai Sonata, он двигался по проспекту Бандеры от станции метро "Почайна" в направлении улицы Елены Телиги, как вдруг под его авто справа выскочила женщина. Это произошло настолько мгновенно, что он даже не успел среагировать.
Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали врачи "скорой".
От удара один из кроссовок, в которые она была обута, залетел на расположенную одним уровнем выше автомобильную развязку.
Что заставило женщину пойти на такой самоубийственный поступок, должно выяснить следствие.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Из-за перекрытых двух полос движения образовалась пробка на проспекте Бандеры от Иорданской улицы и до места аварии.
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