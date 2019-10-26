"Зеленский отдал личный приказ вышвырнуть нас из Золотого", - ветераны ООС-АТО
Об этом со ссылкой на собственные данные заявили с места событий добровольцы, среди которых ветераны войны с Россией, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу инициативы Последний блокпост. Нет капитуляции в Telegram.
"После хамского разговора с нами утром и распространенного видео в соцсетях Зеленский отдал личный приказ вышвырнуть нас из Золотого", - отмечают они.
По словам добровольцев, сначала у них с главой государства был "конструктивный диалог", но потом разговор "что-то не задался".
"Хотим напомнить, что мы - те ветераны, которые освободили Мариуполь, Марьянку и с десяток украинских городов. Мы потеряли собратьев, но не сдали врагу ни клочка украинской земли. Мы прикрывали Ваши спины, пока вы сидели в тылу. Сейчас Вы нас принуждкете к капитуляции, но мы на это не пойдем ... и мы останемся здесь до последнего, чего бы нам это не стоило. Мы здесь на законных основаниях. Это наш конституционный долг - защищать Украину и ее граждан ", - подытожили участники акции.
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